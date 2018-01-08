Четверо погибли в ДТП в Свердловской области

Четыре человека погибли, двое получили ранения в результате столкновения двух автомобилей в Белоярском районе Свердловской области. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, авария произошла на 10-м км автодороги Екатеринбург–Тюмень.

На месте работают экстренные службы, причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее, 6 января, портал iz.ru сообщал, что при столкновении двух легковых машин под Архангельском погибли пять человек.