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Четверо погибли в ДТП в Свердловской области

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Фото: IZ.RU
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Четыре человека погибли, двое получили ранения в результате столкновения двух автомобилей в Белоярском районе Свердловской области. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, авария произошла на 10-м км автодороги Екатеринбург–Тюмень.

На месте работают экстренные службы, причины и обстоятельства инцидента выясняются. 

Ранее, 6 января, портал iz.ru сообщал, что при столкновении двух легковых машин под Архангельском погибли пять человек.

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