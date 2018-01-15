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Изъятый Mercedes сына вице-президента «Лукойла» продали на аукционе

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG, принадлежавший сыну вице-президента «Лукойла» Руслану Шамсуарову, продан на аукционе за 6,1 млн рублей. Средства будут перечислены в федеральный бюджет, говорится в сообщении Росимущества.

В ведомстве отметили, что эксперты оценили автомобиль в 7,54 млн рублей, однако из-за отсутствия к лоту интереса стартовая стоимость была снижена на 30%. Аукцион прошел 27 декабря 2017 года.

«Торги стартовали с цены 5 276 600 рублей и завершились на отметке 6 068 090 рублей», — говорится в сообщении.

С победителем аукциона не позднее 15 рабочих дней будет составлен договор купли-продажи имущества в электронной форме. Вырученные средства в полном объеме будут перечислены в федеральный бюджет.

Как писал портал iz.ru, весной 2016 года Руслан Шамсуаров в компании других молодых людей устроил гонки с полицией на Mercedes Gelandewagen. Его и еще одного фигуранта дела — Виктора Ускова — приговорили к 300 часам обязательных работ. Автомобиль был изъят и передан в ведение Росимущества. О планах выставить машину на торги стало известно в мае того же года. На тот момент начальная стоимость модели оценивалась в 11,6 млн рублей.

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