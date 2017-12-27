Росимуществу убавят функционал

У правительства больше нет задачи по «большой» приватизации госактивов. Поэтому для Росимущества нужно определить новые ориентиры. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Другой федеральный чиновник подтвердил, что работа ведомства в нынешнем виде «приближается к своему финалу». Еще один источник в правительстве рассказал, что в кулуарах кабмина обсуждается преобразование Росимущества в госкорпорацию с частичной потерей функций. У новой структуры могут остаться полномочия только по управлению госсобственностью.

После выхода России из острой фазы кризиса у правительства ожидаемо отпала необходимость в продаже крупнейших госкомпаний. В плане приватизации на 2017–2019 годы по-прежнему значатся такие активы, как Сбербанк, ВТБ, «Алроса», ОЗК, Совкомфлот и НМТП. Однако последняя крупнейшая приватизация прошла в 2016 году. Тогда власти выручили более 1 трлн рублей.

Сейчас у правительства нет цели по продаже госактивов, заявил Игорь Шувалов в ходе мероприятия в Минэкономразвития (аудиозапись его выступления есть в распоряжении «Известий»).

— Функцию управления имуществом… нужно посмотреть, как вплести можно будет, может быть, в земельные отношения, может быть, еще в какую-то сферу. Но уже здесь у Росимущества мало места. Это превратилось в такую достаточно рутинную работу, — констатировал он.

Игорь Шувалов добавил, что перед сотрудниками ведомства нужно поставить новую цель.

— Перед ними надо поставить масштабную задачу, тяжелую, чтобы они ее тащили и вытащили, — отметил Игорь Шувалов.

Другой федеральный чиновник подтвердил «Известиям», что работа Росимущества в текущем виде приближается к финалу. Дальше ведомство должно стать эффективным собственником и управлять госактивами, а его сотрудники «должны стать корпоратами и мыслить, как корпораты».

— Росимущество должно стать более технологичным. Оно должно прогнозировать стоимость активов, которыми владеет, и доходность, которую они приносят. Росимущество должно быть в состоянии перекладываться из актива в актив, — подчеркнул источник.

Еще один федеральный чиновник рассказал «Известиям», что сейчас в кулуарах правительства обсуждается идея о преобразовании Росимущества в госкорпорацию. А его функции предлагается распределить между другими ведомствами: полномочия по работе с казной — Казначейству, по земельным отношениям — Росреестру, по приватизации — Минэкономразвития. А у самого Росимущества оставить только управление активами.

Таким образом, новая структура должна быть заточена исключительно под качественное управление госсобственностью, чтобы она дорожала и приносила государству прибыль. Как будет называться новая корпорация и кто ее возглавит, пока неизвестно, уточнил собеседник.

— Решение будет приниматься после президентских выборов. Но все понимают, что преобразование Росимущества займет много времени, придется менять законодательство, — подчеркнул он.

Третий федеральный чиновник в беседе с «Известиями» подтвердил, что ранее в кулуарах обсуждалась идея о преобразовании Росимущества в новую структуру, однако, по его словам, до финального решения дело не дошло.

— Росимущество должно сместить акцент в своей работе с «большой» приватизации на качественное управление госсобственностью, эффективное развитие государственно-частного партнерства, малую приватизацию. Это должно стать главным приоритетом, — подчеркнул он.

В пресс-службе Минэкономразвития, Росимущества, Казначейства и в аппарате Игоря Шувалова не ответили на запросы «Известий». Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова также не прокомментировала возможные новшества. В пресс-службе Росреестра «Известиям» сообщили, что для изменения его полномочий необходимо соответствующее решение правительства.

Кабмин уже трансформировал ведомства в компании. В 2003 году Министерство путей сообщения (МПС) было преобразовано в ОАО «РЖД», которое получило функции управления железнодорожным транспортом. Остальные функции МПС перешли к Минтрансу, Ространснадзору и Росжелдору.

По мнению директора Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова, совершенствовать управление государственными активами действительно нужно.

— Такая корпорация не может быть создана за один день. Необходимо провести тщательную экспертизу, посмотреть международный опыт. Если это делать, то только под строжайшим контролем общественности и даже парламента, — подчеркнул Николай Калмыков.

Научный руководитель Центра корпоративного управления НИУ ВШЭ Геннадий Константинов считает, что преобразование Росимущества в корпорацию улучшит качество управления активами.

— Я бы поддержал такое решение, потому что руководитель корпорации будет отвечать за конкретные финансовые результаты. Другое дело, что новая структура скорее будет больше похожа на холдинг, чем корпорацию. То есть она будет объединять в себе множество компаний, — указал он.

Если Росимущество все-таки будет расформировано, а на его базе создадут госкорпорацию и установят ее руководству конкретные ключевые показатели эффективности, то качество управления имуществом действительно может улучшиться.