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Двое пассажиров с гранатой ограбили таксиста в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Двое пассажиров такси в Москве ограбили водителя, угрожая предметом, похожим на гранату. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

Инцидент произошел во вторник, 9 января в районе Печатники на улице Гурьянова, дом 1. В правоохранительные органы обратился водитель автомобиля Kia Rio 1983 года рождения. По его словам, двое пассажиров открыто похитили у него 8 тыс. рублей, угрожая предметом, похожим на гранату, сообщает «Дни.Ру».

Возбуждено уголовное дело о разбое. Полиция ведет розыск преступников.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Москве у мужчины, находящегося в столице проездом, украли 5,5 млн рублей.

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