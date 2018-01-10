Двое пассажиров с гранатой ограбили таксиста в Москве

Двое пассажиров такси в Москве ограбили водителя, угрожая предметом, похожим на гранату. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

Инцидент произошел во вторник, 9 января в районе Печатники на улице Гурьянова, дом 1. В правоохранительные органы обратился водитель автомобиля Kia Rio 1983 года рождения. По его словам, двое пассажиров открыто похитили у него 8 тыс. рублей, угрожая предметом, похожим на гранату, сообщает «Дни.Ру».

Возбуждено уголовное дело о разбое. Полиция ведет розыск преступников.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Москве у мужчины, находящегося в столице проездом, украли 5,5 млн рублей.