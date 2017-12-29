Лжекассир похитил $1 млн у двух граждан в центре Москвы

Полицейские ведут розыск неизвестного, который похитил у двух граждан $1 млн, выдавая себя за кассира-операциониста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Садово-Самотечной в центре столицы. Злоумышленник оборудовал арендованное помещение под кассу. После того как люди передали валюту для обмена в окошко, он закрыл его якобы с целью осуществления валютно-обменной операции и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция ведет поиск неизвестного.

Портал iz.ru писал о том, что из сейфа Театрально-культурного центра имени Всеволода Мейерхольда в Москве похитили почти 1 млн рублей.