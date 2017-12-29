Из Центра имени Мейерхольда в Москве украли 1 млн рублей

Из сейфа Театрально-культурного центра имени Всеволода Мейерхольда в Москве похитили почти 1 млн рублей. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

«В ОМВД по Тверскому району Москвы со службы «02» поступило сообщение о краже из организации по адресу: улица Новослободская. Неизвестный открыл сейф и украл денежные средства на сумму 950 тыс. рублей, принадлежащие драматическому театру», — сказал представитель пресс-службы.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», по факту кражи возбуждено уголовное дело, злоумышленника разыскивают.

Портал iz.ru писал о том, что в Москве вечером 26 декабря обокрали помощника главы Чечни Рамзана Кадырова — Хасайна Кадырова. Неизвестный, разбив стекло «Мерседеса» чиновника, похитил сумку, в которой лежали деньги и гаджеты. Сумма ущерба составила 600 тыс. рублей.