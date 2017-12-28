В Москве у мужчины украли 5,5 млн рублей

В Москве у мужчины, который находился в столице проездом, похитили 5,5 млн рублей. Инцидент произошел 27 декабря, передает пресс-служба МВД РФ по Москве.

Сообщается, что крупную сумму у потерпевшего открыто похитил неизвестный и скрылся на автомобиле. По данному факту проводится проверка.

Портал iz.ru писал о том, что в Москве вечером 26 декабря обокрали помощника главы Чечни Рамзана Кадырова — Хасайна Кадырова. Неизвестный, разбив стекло Mercedes чиновника, похитил сумку, в которой лежали деньги и гаджеты. Сумма ущерба составила 600 тыс. рублей. По подозрению в краже задержан 51-летний неработающий житель Тульской области.