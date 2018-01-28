Подозреваемого в разбоях московского курсанта отчислили

Курсанта Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, подозреваемого в разбое и грабежах, отчислили из образовательного учреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.

По словам собеседника агентства, подозреваемый был доставлен в полицию 25 января.

«По результатам проведенной служебной проверки курсант отчислен из образовательного учреждения, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», — пояснил представитель правоохранительных органов, добавив, что непосредственные руководители молодого человека будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее в СМИ появилась информация, что курсант якобы знакомился в сети с мужчинами нетрадиционной ориентации, а при встрече учинял разбой и забирал у них ценные вещи.

17 января в интернете появился видеоролик с танцующими в полуобнаженном виде курсантами Ульяновского летного училища. Запись вызвала широкий общественный резонанс. В Росавиации назвали поступок будущих летчиков безобразным и заявили, что примут жесткие меры к участникам видео и руководству вуза.