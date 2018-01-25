Почти половина граждан РФ считает шуткой ролик ульяновских курсантов

Почти половина россиян (43%) восприняла скандальный видеоролик курсантов Ульяновского института гражданской авиации на песню Satisfaction как шутку. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

При этом больше трети опрошенных полагают, что видео с танцами курсантов в нижнем белье свидетельствует о падении нравственности.

«Если 43% опрошенных, смотревших/слышавших о ролике, считают его безобидной шуткой, то 35% склонны характеризовать его как свидетельство падения нравов, еще 7% — как спланированный выпад против российской гражданской авиации», — говорится в исследовании.

Вместе с тем большинство респондентов придерживаются мнения, что студентов института следует привлечь к ответственности за такую выходку: 37% опрошенных считают справедливым наказание в виде общественных работ, 11% — административный штраф, а 10% полагают, что курсантов должны отчислить.

В исследовании приняли приняли участие 2 тыс. совершеннолетних россиян.

После появления в сети видео с танцами курсантов Ульяновского института гражданской авиации под старый хит Бенни Бенасси Росавиация пообещала принять жесткие меры к студентам и руководству вуза. В поддержку курсантов пародии на видео сняли молодые люди в футболках с надписями МЧС, студентки медицинского училища, Иван Ургант, пенсионерки из Петербурга, а также курсанты из Калининграда.