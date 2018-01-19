Прямой эфир

Юноши в футболках МЧС сняли клип в поддержку ульяновских курсантов

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Молодые люди в футболках и куртках с надписью «МЧС России» сняли пародийное видео под песню Satisfaction в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА).

«В поддержку», — говорится в описании ролика, опубликованного на канале Diamond Dragon на YouTube.

На видео молодые люди танцуют со швабрами, тряпками и огнетушителем и так же, как курсанты УИГА, стараются не показывать лица.

В комментариях к видео большинство пользователей положительно высказались о ролике и похвалили молодых людей за смелость.  

«Молодцы, очень красиво летчиков поддержали) ждем врачей)))﻿»,  «Есть еще студенческая солидарность! Не совсем мы безнадежны. Молодцы, ребята! Даешь бой ханжеству!» — прокомментировали пользователи.

Ранее подобное видео сняли учащиеся сельскохозяйственного техникума из села Рязаново Мелекесского района Ульяновской области.

Ранее в интернете появились кадры, на которых раздетые курсанты УИГА танцуют под песню Бенни Бенасси Satisfaction в помещениях общежития. Росавиация назвала этот поступок безобразным и пригрозила им отчислением. Но общественность за молодых людей заступилась и создала петицию в их защиту.

Как выяснилось позже, видео студентов УИГА также было повторением снятого еще в 2013 году ролика солдат британской армии. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Студентов техникума не отчислят за ролик в поддержку ульяновских курсантов
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017