Юноши в футболках МЧС сняли клип в поддержку ульяновских курсантов

Молодые люди в футболках и куртках с надписью «МЧС России» сняли пародийное видео под песню Satisfaction в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА).

«В поддержку», — говорится в описании ролика, опубликованного на канале Diamond Dragon на YouTube.

На видео молодые люди танцуют со швабрами, тряпками и огнетушителем и так же, как курсанты УИГА, стараются не показывать лица.

В комментариях к видео большинство пользователей положительно высказались о ролике и похвалили молодых людей за смелость.

«Молодцы, очень красиво летчиков поддержали) ждем врачей)))﻿», «Есть еще студенческая солидарность! Не совсем мы безнадежны. Молодцы, ребята! Даешь бой ханжеству!» — прокомментировали пользователи.

Ранее подобное видео сняли учащиеся сельскохозяйственного техникума из села Рязаново Мелекесского района Ульяновской области.

Ранее в интернете появились кадры, на которых раздетые курсанты УИГА танцуют под песню Бенни Бенасси Satisfaction в помещениях общежития. Росавиация назвала этот поступок безобразным и пригрозила им отчислением. Но общественность за молодых людей заступилась и создала петицию в их защиту.

Как выяснилось позже, видео студентов УИГА также было повторением снятого еще в 2013 году ролика солдат британской армии.