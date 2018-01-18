За ролик ульяновских курсантов накажут педагогов их училища
Приволжская транспортная прокуратура определила виновников появления в Сети ролика с танцующими полуголыми курсантами Ульяновского института гражданской авиации.
Ректору училища вынесено представление «о привлечении виновных лиц из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности».
Прокуратура считает возможным наказать профессуру «в связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса», говорится в официальном сообщении надзорного органа.
В действиях самих курсантов не выявлено нарушений каких-либо законов, норм или внутренних правил института.
Напомним, ранее ректор института Сергей Краснов говорил в интервью РЕН ТВ о грядущем наказании курсантов.