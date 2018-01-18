Прямой эфир

За ролик ульяновских курсантов накажут педагогов их училища

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Приволжская транспортная прокуратура определила виновников появления в Сети ролика с танцующими полуголыми курсантами Ульяновского института гражданской авиации.

Ректору училища вынесено представление «о привлечении виновных лиц из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности».

Прокуратура считает возможным наказать профессуру «в связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса», говорится в официальном сообщении надзорного органа.

В действиях самих курсантов не выявлено нарушений каких-либо законов, норм или внутренних правил института.

Напомним, ранее ректор института Сергей Краснов говорил в интервью РЕН ТВ о грядущем наказании курсантов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минтранс и Росавиация проверяют скандальный клип ульяновских курсантов
В Сети заступились за ульяновских курсантов после скандального клипа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017