За ролик ульяновских курсантов накажут педагогов их училища

Приволжская транспортная прокуратура определила виновников появления в Сети ролика с танцующими полуголыми курсантами Ульяновского института гражданской авиации.

Ректору училища вынесено представление «о привлечении виновных лиц из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности».

Прокуратура считает возможным наказать профессуру «в связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса», говорится в официальном сообщении надзорного органа.

В действиях самих курсантов не выявлено нарушений каких-либо законов, норм или внутренних правил института.

Напомним, ранее ректор института Сергей Краснов говорил в интервью РЕН ТВ о грядущем наказании курсантов.