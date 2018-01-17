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Минтранс и Росавиация проверяют скандальный клип ульяновских курсантов

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Фото: commons.wikimedia.org/Alexander svt
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Специальная комиссия проверит видеозапись танцев обнаженных курсантов Ульяновского института гражданской авиации имени Бугаева. Об этом заявил глава региона Сергей Морозов.

Провести «строгую проверку» губернатор Ульяновской области пообещал не только действиям курсантов, но и сотрудников института. Как сообщает ИА «Ура.ру», в комиссию вошли представители Росавиации и Минтранса.

Видеоролик, на кадрах которого курсанты летного вуза исполняли «сексуальный» танец под песню Benny Benassi Satisfaction в нижнем белье и форменных фуражках, появился в Сети 16 января. Сама стрип-запись была сделана еще в октябре прошлого года и вызвала бурную реакцию пользователей. Предположительно, съемка производилась в общежитии вуза, пишет «Звезда». Юношей обвинили в том, что они позорят профессию летчика. По словам Морозова, курсанты «находятся в шоковом состоянии и не могут объяснить, для чего они это сделали». Он отметил, что видео оскорбляет регион и ветеранов, особенно накануне важных юбилейных дат: 75-летия Ульяновской области и юбилей училища.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ректор Ульяновского института гражданской авиации имени Бугаева назвал снятый курсантами ролик издевательством над вузом, который дает им путевку в жизнь.

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