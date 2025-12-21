Актер из «Улицы разбитых фонарей» Николай Денисов скончался в возрасте 80 лет
Советский и российский актер театра и кино, известный ролью в сериале «Улицы разбитых фонарей», скончался 19 декабря в возрасте 80 лет. Соответствующая информация появилась на его странице на портале «Кино-театр.ру».
Денисов родился 1 октября 1945 года. Кроме ролей в театре и кино, Денисов был поэтом. Он стал автором стихов для актера Андрея Миронова, певца Валерия Леонтьева и исполнительницы Ларисы Долиной.
Широкую известность ему принесли роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Глухарь» и «Ищейка».
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