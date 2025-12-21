Песков назвал направленность возможного диалога Путина и Макрона

Диалог президента РФ Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона должен быть направлен на понимание позиций обеих сторон. Об этом 21 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это должен быть диалог с тем, чтобы попытаться понять позиции друг друга», — сказал Песков в разговоре с «РИА Новости».

Он отметил, что российский лидер всегда готов «детально, искренне и последовательно» объяснять свою позицию собеседникам.

Песков в этот же день сообщил, что Путин выразил готовность провести диалог с французским лидером. Он добавил, что в случае наличия у президентов политической воли к переговорам это можно «только положительно» оценить.

Макрон 19 декабря заявил, что представителям Европейского союза и Украины необходимо поговорить с президентом РФ. Он подчеркнул важность для европейцев не доверять данный диалог исключительно посредникам.

