Прямой эфир

В сети заступились за ульяновских курсантов после скандального клипа

0
Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Интернет-пользователи заступились за курсантов Ульяновского института гражданской авиации имени Бугаева (УИГА) после снятого ими фетиш-видеоролика, где они танцуют полуобнаженными в фуражках пилотов. Более 10 тыс. человек за сутки подписали петицию на портале change.org с просьбой не отчислять курсантов, сообщает телеканал RT.

В петиции подчеркивается, что курсантов сняли с пар, хотя ни у кого из них не было проблем с учебой и дисциплиной, и уже готовится их отчисление.

«За безобидную пародию не должны отчислять, поможем курсантам сохранить место в институте», — говорится в обращении петиции. По состоянию на 02:34 мск обращение подписали 11 669 человек.

Как сообщал портал iz.ru, накануне в интернете появился видеоролик, снятый курсантами Ульяновского летного училища. На нем запечатлено, как студенты в полуобнаженном виде танцуют в фуражках под известный клип Satisfaction итальянского диджея Бенни Бенасси.

По факту случившегося транспортная прокуратура и руководство УИГА организовали проверку. Власти Ульяновской области совместно с Минтрансом и Росавиацией создали специальную комиссию для изучения ситуации. По информации местных СМИ, скандальный видеоклип был смонтирован в октябре прошлого года. Предположительно, съемка производилась в общежитии вуза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ульяновских курсантов накажут за БДСМ-пародию на клип Satisfaction
Минтранс и Росавиация проверяют скандальный клип ульяновских курсантов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017