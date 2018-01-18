В сети заступились за ульяновских курсантов после скандального клипа

Интернет-пользователи заступились за курсантов Ульяновского института гражданской авиации имени Бугаева (УИГА) после снятого ими фетиш-видеоролика, где они танцуют полуобнаженными в фуражках пилотов. Более 10 тыс. человек за сутки подписали петицию на портале change.org с просьбой не отчислять курсантов, сообщает телеканал RT.

В петиции подчеркивается, что курсантов сняли с пар, хотя ни у кого из них не было проблем с учебой и дисциплиной, и уже готовится их отчисление.

«За безобидную пародию не должны отчислять, поможем курсантам сохранить место в институте», — говорится в обращении петиции. По состоянию на 02:34 мск обращение подписали 11 669 человек.

Как сообщал портал iz.ru, накануне в интернете появился видеоролик, снятый курсантами Ульяновского летного училища. На нем запечатлено, как студенты в полуобнаженном виде танцуют в фуражках под известный клип Satisfaction итальянского диджея Бенни Бенасси.

По факту случившегося транспортная прокуратура и руководство УИГА организовали проверку. Власти Ульяновской области совместно с Минтрансом и Росавиацией создали специальную комиссию для изучения ситуации. По информации местных СМИ, скандальный видеоклип был смонтирован в октябре прошлого года. Предположительно, съемка производилась в общежитии вуза.