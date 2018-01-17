Ульяновских курсантов накажут за БДСМ-пародию на клип Satisfaction

Курсанты Ульяновского летного училища проявили неуважение к своей профессии и будут наказаны за снятый ими фетиш-видеоролик, где студенты танцуют полуобнаженными в фуражках пилотов, заявил ректор учебного заведения Сергей Краснов.

«Мы сейчас выясняем. Скорее всего, это наши курсанты. Случай — из ряда вон выходящий. Конечно, они там уже пишут, что ребята, может быть, шутили. Но вот если бы они шутили так у себя дома, то никто бы внимания не обратил. Они все-таки были в фуражках гражданской авиации. Самое страшное — это отношение наших ветеранов вот к таким горе-летчикам, которые пришли на первый курс», — приводит слова Краснова РЕН ТВ.

Ректор назвал снятый курсантами ролик издевательством над вузом, который дает им путевку в жизнь.

По словам Краснова, если вина курсантов будет доказана, то их ждет суровое наказание. В училище также вызовут родителей студентов. Ректор при этом опроверг появившуюся ранее информацию о том, что курсанты якобы были отчислены из училища.

Напомним, в интернете ранее появился видеоролик, снятый курсантами Ульяновского летного училища. В нем студенты в полуобнаженном виде танцуют в фуражках под известный клип Satisfaction итальянского диджея Бенни Бенасси.