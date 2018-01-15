Появилось видео сражения Брюса Ли с противником на световых мечах

На YouTube появилось видео переделанной сцены из фильма «Кулак ярости» (1972), где оружие Брюса Ли и его соперника заменено на световые мечи, ролик уже набрал более 945 тыс. просмотров.

«Я увидел изображение Брюса Ли со световым мечом и решил переделать одну из сцен «Кулака ярости» (1972»), добавив туда это оружие», — написал пользователь Patrick Nan, создавший видео.

Пользователи в комментариях отметили, что Брюс Ли дерется световыми нунчаками даже более зрелищно, чем герои «Звездных войн» световыми мечами.