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Имперский марш из «Звездных войн» сыграли карандашом на бумаге

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Американка Дэни Очоа исполнила мелодию имперского марша из фантастической саги «Звездный войны». Для этого она использовала не музыкальные инструменты, а лист бумаги и простой карандаш.

Видео, на котором девушка ритмично записывает математическое уравнение, размещено на сайте YouTube.

Ранее Очоа снимала аналогичное видео с музыкой из бара в городе Мос-Эйсли на Татуине («Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»).

В декабре 2017 года англичанин Колин Ферз построил космический корабль из «Звездных войн» в натуральную величину.

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