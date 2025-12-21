Президент России Владимир Путин прав в нежелании прислушиваться к премьер-министру Британии Киру Стармеру и французскому лидеру Эммануэлю Макрону по вопросам урегулирования на Украине. Об этом 20 декабря заявил британский политолог Марк Галеотти в статье для журнала The Spectator, также указав на важность для Европы пойти на контакт с Путиным.

«Если построение стратегии мира выходит за рамки коллективного ума и воли Европы, то, возможно, Путин прав, не прислушиваясь к нам», — подчеркнул Марк Галеотти.

По его словам, важной частью процесса мирного урегулирования должен был стать план, ориентированный на долгосрочный мир на Украине, но такой стратегии до сих пор нет.

Президент Франции Эммануэль Макрон 19 декабря отметил необходимость для европейских лидеров и украинской стороны разговора с Путиным. По его мнению, этот контакт нельзя доверять лишь посредникам.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 декабря заявил, что президент РФ выразил готовность провести диалог со своим французским коллегой. Также он уточнил, что наличие обоюдного желания лидеров пообщаться можно оценить «только положительно».

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