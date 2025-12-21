Сын генерала Младича сообщил о состоянии здоровья своего отца

Сын экс-командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича Дарко 21 декабря сообщил, что состояние здоровья его отца приближается к критическому.

«Он всё слабее и слабее, более полутора лет фактически привязан к кровати. К ранее существовавшим проблемам со здоровьем добавились вызванные длительным лежанием. Сейчас он настолько слаб, что велик риск услышать наихудшие вести», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, сын генерала добавил, что с отцом два раза в неделю проводят сеансы физиотерапии по 15 минут, но этого недостаточно. Также Младич напомнил, что экс-командующий в августе попытался встать с кровати, но упал и получил сотрясение мозга.

Апелляционная палата трибунала в Гааге 8 июня 2021 года подтвердила пожизненный приговор Младичу за военные преступления. Вместе с этим генерала не признали виновным в геноциде. Его семья сочла такой приговор несправедливым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на следующий день, что обвинительный приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины выглядит лицемерным на фоне оправдания «гаагским правосудием» других участников конфликта тех лет.



В 1996 году Гаагский трибунал обвинил Младича вместе с другими руководителями Республики Сербской в совершении военных преступлений и геноциде. Генерал скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. В ноябре 2017 года Младич был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны.



При этом сын Младича сообщал, что у его отца серьезные проблемы со здоровьем. В феврале 2018 года адвокаты генерала запрашивали его освобождение по состоянию здоровья для лечения в Сербии. За время заключения Младич перенес в тюрьме три инсульта и инфаркт. Защита убеждена, что в тюрьме ему не оказывалась вся необходимая медицинская помощь.

