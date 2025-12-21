Реклама
Сын генерала Младича сообщил о состоянии здоровья своего отца

Фото: TASS/AP/Peter Dejong
Сын экс-командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича Дарко 21 декабря сообщил, что состояние здоровья его отца приближается к критическому.

«Он всё слабее и слабее, более полутора лет фактически привязан к кровати. К ранее существовавшим проблемам со здоровьем добавились вызванные длительным лежанием. Сейчас он настолько слаб, что велик риск услышать наихудшие вести», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, сын генерала добавил, что с отцом два раза в неделю проводят сеансы физиотерапии по 15 минут, но этого недостаточно. Также Младич напомнил, что экс-командующий в августе попытался встать с кровати, но упал и получил сотрясение мозга.

«Генерал Младич жаловался на плохое самочувствие, но никто на это не обращал внимания»
«Генерал Младич жаловался на плохое самочувствие, но никто на это не обращал внимания»
Милош Шалич, адвокат экс-командующего армией боснийских сербов Ратко Младича — о перспективах участия генерала в судебном процессе

Апелляционная палата трибунала в Гааге 8 июня 2021 года подтвердила пожизненный приговор Младичу за военные преступления. Вместе с этим генерала не признали виновным в геноциде. Его семья сочла такой приговор несправедливым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на следующий день, что обвинительный приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины выглядит лицемерным на фоне оправдания «гаагским правосудием» других участников конфликта тех лет.

В 1996 году Гаагский трибунал обвинил Младича вместе с другими руководителями Республики Сербской в совершении военных преступлений и геноциде. Генерал скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. В ноябре 2017 года Младич был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны.

При этом сын Младича сообщал, что у его отца серьезные проблемы со здоровьем. В феврале 2018 года адвокаты генерала запрашивали его освобождение по состоянию здоровья для лечения в Сербии. За время заключения Младич перенес в тюрьме три инсульта и инфаркт. Защита убеждена, что в тюрьме ему не оказывалась вся необходимая медицинская помощь.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

