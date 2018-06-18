Сын Ратко Младича сообщил о тяжелом состоянии здоровья отца

Бывший командующий армии боснийских сербов Ратко Младич испытывает серьезные проблемы со здоровьем, заявил сын генерала Даркo Младич.

«Состояние здоровья генерала тяжелое, сегодня вновь подан запрос о лишении иммунитета в отношении медиков трибунала», — цитирует его ТАСС.

По словам Младича-младшего, защита 76-летнего генерала планирует сформировать новую врачебную группу для его объективного медицинского освидетельствования.

В 1996 году Гаагский трибунал обвинил Младича вместе с другими руководителями Республики Сербской в совершении военных преступлений и геноциде, напоминает НСН.

Поимка и выдача Младича трибуналу являлись одними из условий вступления Сербии в Евросоюз. В 2011 году генерал был арестован в Сербии и экстрадирован в Гаагу. В ноября 2017 года Младича приговорили к пожизненному заключению, признав его виновным в геноциде и преступлениях против человечности.

В феврале 2018 года адвокаты Младича запрашивали его освобождение по состоянию здоровья для последующего лечения в Сербии.