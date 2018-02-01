Защита Младича предупредила о его возможной смерти в ближайшие дни

Защита бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича запросила его освобождение по состоянию здоровья для последующего лечения в Сербии и предупредила, что он может умереть в ближайшие дни, сообщил адвокат Младича Драган Иветич.

«В связи с серьезностью состояния здоровья направлен запрос о временном освобождении генерала Младича для его лечения в Сербии. Здоровье Младича делало невозможным его участие в процессе. Мы подали апелляцию об отмене приговора и о продолжении процесса после лечения», — передает ТАСС заявление адвоката, предупредившего, что Младич может умереть в ближайшие дни.

Иветич добавил, что сербские врачи по результатам освидетельствования сообщили об очень плохом состоянии здоровья Младича. В частности, ими было установлено существование у генерала серьезных диагнозов, которые были скрыты медиками МТБЮ во время процесса и не лечились впоследствии.

Как ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пожизненный приговор Ратко Младичу является продолжением «политизированной и предвзятой линии» Гаагского Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ).

В ноябре 2017 года судьи МТБЮ ранее признали Младича виновным в геноциде мусульман в Боснии и приговорили его к пожизненному лишению свободы.