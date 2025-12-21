Британский политик предостерег Запад от попыток блокады Калининграда
Британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй 19 декабря указал на страшные для Запада последствия от любой попытки осуществить блокаду Калининграда.
«Калининград. Запомните это название. Возможно, это будет последнее слово на наших устах», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).
К публикации Гэллоуэй приложил пост, в котором сообщалось о предупреждении российского лидера в ходе прямой линии, что любая попытка блокады Калининградского эксклава со стороны Запада приведет к «крупномасштабному конфликту».
Газета Daily Express 20 декабря сообщила, что западные страны насторожились после заявления президента России об их попытках блокады Калининграда. Издание отметило, что аналитики рассматривают это предупреждение как сдерживающий фактор на фоне повторяющихся российских заявлений о возможном окружении города.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 24 октября заявил, что почти все члены Евросоюза (ЕС) и НАТО сплотились в попытке нанести стратегическое поражение России. По словам главы МИДа, российская сторона в полной мере осознает свою особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности.
Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик 8 ноября заявил, что программа укрепления государственных границ Польши под названием «Восточный щит» требует значительно больше средств, чем предполагалось изначально, так как проект «шаг за шагом» масштабируется.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ