Ким Чен Ын заявил о решении КНДР задачи ядерного cдерживания
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна успешно справилась с задачей ядерного сдерживания. Об этом 26 февраля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Выступая на съезде Трудовой партии Кореи (ТПК), Ким Чен Ын подчеркнул, что за прошедшие пять лет была решена важная историческая и политическая задача, обеспечившая надежность ядерной политики государства. По его словам, Корейская народная армия, используя ядерные вооружения, сдерживает агрессивные военные действия противников, активно реагируя на военные учения и предотвращая провокации.
Лидер страны также отметил, что ТПК ставит цель построить самую сильную армию в мире. Она должна быть готова к немедленному возмездию в случае нападения на КНДР, добавила «Газета.Ru».
Центральное телеграфное агентство Кореи 23 февраля сообщило, что на IX съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) в Пхеньяне делегаты проголосовали за переизбрание Ким Чен Ына на пост генерального секретаря. Отмечалось, что съезд полностью поддержал и одобрил предложение о его переизбрании на высший пост ТПК.
