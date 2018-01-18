Студентов техникума не отчислят за ролик в поддержку ульяновских курсантов

Студентов Рязановского сельскохозяйственного техникума в Ульяновской области не будут отчислять за ролик в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА). Об этом заявил директор техникума Владимир Тигин.

По его словам, «отчисления и выговоры — самое неправильное». В настоящее время идет служебное расследование, которое должно показать, что послужило причиной инцидента.

«Традиционно в этом случае идет служебное расследование. То ли это наши издержки в работе, то ли что-то другое. Поймем и потом прокомментируем. Нужно сначала задать вопрос себе: всё ли мы сполна делаем, всё ли у нас с воспитательной работой в порядке?» — приводит RT слова Тигина. Он добавил, что со студентами уже провели общее собрание, на котором «ничего внятного они не сказали. Говорят, что хотели приколоться».

Ранее портал iz.ru сообщал, что Росавиация и Минтранс проводят проверку в связи с появлением в Сети видеозаписи, на которой курсанты летного училища танцуют в нижнем белье и фуражках под композицию Satisfaction исполнителя Benny Benassi. В Росавиации пообещали уволить и отчислить всех причастных «к этому безнравственному эпизоду». Вместе с тем пользователи Сети заступились за ульяновских курсантов после скандального клипа. В настоящее время петиция в их поддержку набрала 25 364 голоса.