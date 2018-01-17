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Ролик ульяновских курсантов оказался пародией на клип британских военных

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Фото: commons.wikimedia.org
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Снятый курсантами Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) видеоролик с танцем под песню Satisfaction исполнителя Benny Benassi оказался скопирован с выложенного на YouTube почти три года назад клипа британских военных. 

Российские курсанты опубликовали видеозапись, в которой они в полуобнаженном виде танцуют под Satisfaction 16 января в то время, как похожий ролик британских военных доступен на YouTube с августа 2015 года. 

Как сообщал портал iz.ru, ректор УИГА Сергей Краснов ранее заявил, что принимавших участие в съемке курсантов ждет наказание. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал о создании специальной комиссии для расследования инцидента. 

Интернет-пользователи создали онлайн-петицию в поддержку снявших ролик курсантов. Они просят не отчислять их из летного училища и заявляют об отсутствии злого умысла в создании клипа. 

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