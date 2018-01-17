Ролик ульяновских курсантов оказался пародией на клип британских военных

Снятый курсантами Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) видеоролик с танцем под песню Satisfaction исполнителя Benny Benassi оказался скопирован с выложенного на YouTube почти три года назад клипа британских военных.

Российские курсанты опубликовали видеозапись, в которой они в полуобнаженном виде танцуют под Satisfaction 16 января в то время, как похожий ролик британских военных доступен на YouTube с августа 2015 года.

Как сообщал портал iz.ru, ректор УИГА Сергей Краснов ранее заявил, что принимавших участие в съемке курсантов ждет наказание. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал о создании специальной комиссии для расследования инцидента.

Интернет-пользователи создали онлайн-петицию в поддержку снявших ролик курсантов. Они просят не отчислять их из летного училища и заявляют об отсутствии злого умысла в создании клипа.