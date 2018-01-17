Прямой эфир

Видео танца генпрокурора Украины Луценко с собакой опубликовано в Сети

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Видео танца генпрокурора Украины Юрия Луценко с собакой породы бернская овчарка появилось в Сети. Сняла происходящее на видео и выложила его в интернет супруга чиновника Ирина.

«Генеральная репетиция перед показательным выступлением — поздравление семьи с Новым годом», — подписала видеоролик супруга Луценко. По словам Ирины, чтобы торжественно поздравить хозяев с годом Собаки, Черчилль (так зовут питомца) «берет уроки танцев», пишет «Утро.ru».

Луценко с удовольствием кружится с псом в прихожей возле мраморной винтовой лестницы, держа лапы животного руками.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил в среду на заседании комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне. Он сообщил, что новая специальная конфискация средств в государственный бюджет страны состоится в первой половине текущего года и составит, по его словам, еще 3 млрд гривен ($104 млн).

Отметим, в прошлом году украинский суд дал разрешение на конфискацию арестованных $1,42 млрд, которые затем перечислили в госбюджет. В генпрокуратуре назвали это «спецконфискацией денег Януковича», однако защита бывшего президента Украины Виктора Януковича отрицает связь их подзащитного с конфискованными деньгами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Националисты митингуют у стен Верховной рады
В раде заявили о развитии паранойи у Порошенко из-за США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017