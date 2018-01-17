Видео танца генпрокурора Украины Луценко с собакой опубликовано в Сети

Видео танца генпрокурора Украины Юрия Луценко с собакой породы бернская овчарка появилось в Сети. Сняла происходящее на видео и выложила его в интернет супруга чиновника Ирина.

«Генеральная репетиция перед показательным выступлением — поздравление семьи с Новым годом», — подписала видеоролик супруга Луценко. По словам Ирины, чтобы торжественно поздравить хозяев с годом Собаки, Черчилль (так зовут питомца) «берет уроки танцев», пишет «Утро.ru».

Луценко с удовольствием кружится с псом в прихожей возле мраморной винтовой лестницы, держа лапы животного руками.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил в среду на заседании комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне. Он сообщил, что новая специальная конфискация средств в государственный бюджет страны состоится в первой половине текущего года и составит, по его словам, еще 3 млрд гривен ($104 млн).

Отметим, в прошлом году украинский суд дал разрешение на конфискацию арестованных $1,42 млрд, которые затем перечислили в госбюджет. В генпрокуратуре назвали это «спецконфискацией денег Януковича», однако защита бывшего президента Украины Виктора Януковича отрицает связь их подзащитного с конфискованными деньгами.