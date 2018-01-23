Снявшие видео под песню Satisfaction пенсионерки рассказали об идее клипа

Пародийный ролик, снятый двумя пенсионерками под песню Satisfaction в поддержку курсантов ульяновского института гражданской авиации, уже успел набрать более 200 тыс. просмотров. Авторы видео — Ксения и Наталья — рассказали телеканалу 78.ru об идее создания видеоролика.

После просмотра клипа курсантов их возмутила негативная реакция общественности на выложенный ролик. Так и появилась идея снять пародию. Ни Ксения, ни Наталья не ожидали, что их клип наберет столько просмотров.

«Когда в стране столько проблем, на второе место в новостях выходит наш клип, где мы на кухне дурачимся», — сказала одна из авторов.

Напомним, в интернете появились кадры, на которых раздетые курсанты УИГА танцуют под песню Satisfaction в помещениях общежития. Росавиация назвала этот поступок безобразным и пригрозила им отчислением. В поддержку будущих летчиков была создана петиция.