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Снявшие видео под песню Satisfaction пенсионерки рассказали об идее клипа

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Фото: телеканал «78»
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Пародийный ролик, снятый двумя пенсионерками под песню Satisfaction в поддержку курсантов ульяновского института гражданской авиации, уже успел набрать более 200 тыс. просмотров. Авторы видео — Ксения и Наталья — рассказали телеканалу 78.ru об идее создания видеоролика.

После просмотра клипа курсантов их возмутила негативная реакция общественности на выложенный ролик. Так и появилась идея снять пародию. Ни Ксения, ни Наталья не ожидали, что их клип наберет столько просмотров.

«Когда в стране столько проблем, на второе место в новостях выходит наш клип, где мы на кухне дурачимся», — сказала одна из авторов.

Напомним, в интернете появились кадры, на которых раздетые курсанты УИГА танцуют под песню Satisfaction в помещениях общежития. Росавиация назвала этот поступок безобразным и пригрозила им отчислением. В поддержку будущих летчиков была создана петиция

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