Студентки-медсестры станцевали с поддержку ульяновских курсантов

Студентки медицинского колледжа сняли свою версию клипа на песню Satisfaction после скандального эротического видео курсантов Ульяновского института гражданской авиации.

Ранее будущих летчиков, которым за публикацию ролика грозило отчисление, поддержали учащиеся техникумов, а также молодые люди в футболках с надписями МЧС.

Напомним, в интернете появились кадры, на которых раздетые курсанты УИГА танцуют под песню Бенни Бенасси Satisfaction в помещениях общежития. Росавиация назвала этот поступок безобразным и пригрозила им отчислением. В поддержку будущих летчиков была создана петиция.