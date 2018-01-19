Прокуратура не нашла нарушений в видеоролике курсантов из Ульяновска

Приволжская транспортная прокуратура не обнаружила нарушений законодательства в действиях студентов Ульяновского института гражданской авиации имени Б.П. Бугаева, которые в полуобнаженном виде станцевали для видеоролика‐пародии на клип Satisfaction.

Специалисты не выявили оснований для отчисления, так как поступки курсантов не противоречили ни уставу учебного заведения, ни правилам проживания в общежитии, сообщается на сайте ведомства.

Вместе с тем прокуратура потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности педагогов из-за неправильной организации воспитательного процесса. Ректору внесено соответствующее представление.

Как сообщал портал iz.ru, видеоролик курсантов вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Одни требовали их отчисления, другие выступили в защиту молодых людей, запустив сбор подписей на сайте Change.org.