Пенсионерки станцевали под Satisfaction в поддержку ульяновских курсантов

Пенсионерки из Санкт-Петербурга сняли свою версию нашумевшего клипа курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) под песню Бенни Бенасси Satisfaction. Об этом сообщает телеканал «78».

Ролик опубликован на YouTube и стремительно набирает популярность в Сети.

21 января портал iz.ru сообщал, что «матери» ульяновских курсантов также сняли видео в поддержку ребят.

По словам одной из героинь ролика, скандальный клип курсантов — это просто дурачество, за которое не следует наказывать.

«Мы решили поддержать ребят, чтобы их не наказывали. Это просто дурачество. Всем спасибо», —сказала женщина.

Ранее сообщалось, что из-за скандального видео курсантов намерены отчислить из института. В Росавиации назвали поступок студентов безобразным. Однако прокуратура не нашла в их действиях нарушений законодательства.

В поддержку будущих летчиков аналогичные пародии на Satisfaction сняли молодые люди в футболках с надписями МЧС, Иван Ургант, студентки медицинского училища и многие другие.