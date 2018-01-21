Видео «пенной вечеринки» ульяновских курсантов появилось в сети
В Сети появилось новое видео с курсантами. На этот раз они сняли ролик в лифте.
Как сообщает сайт телеканала «РЕН ТВ», в первой части видео курсанты мажут друг друга пеной для бритья, однако во второй части клипа они появляются полностью одетыми в форму.
Авторы видео утверждают, что это те самые скандально известные курсанты из Института гражданской авиации в Ульяновске, но точных подтверждений этой информации нет, так как на своем первом скандальном клипе у первокурсников были закрыты лица.
Ранее портал iz.ru сообщал, что биатлонистки продолжили флешмоб в поддержку ульяновских курсантов из летного института.