Биатлонистки сняли клип в поддержку ульяновских курсантов
Биатлонистки продолжили флешмоб в поддержку ульяновских курсантов из летного института.
Девушки сняли ролик, в котором танцуют в спортивной экипировке.
Как сообщает сайт телеканала «РЕН ТВ», помимо лыжных палок спортсменки использовали гантели и шлемы для головы. Свое видео они также сняли под композицию Бенни Бенасси Satisfaction.
Ранее портал iz.ru сообщал, что в сети появилось видео, на котором якобы матери «прославившихся» курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) представили свою версию клипа Бенни Бенасси — Satisfaction.