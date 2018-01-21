Биатлонистки сняли клип в поддержку ульяновских курсантов

Биатлонистки продолжили флешмоб в поддержку ульяновских курсантов из летного института.

Девушки сняли ролик, в котором танцуют в спортивной экипировке.

Как сообщает сайт телеканала «РЕН ТВ», помимо лыжных палок спортсменки использовали гантели и шлемы для головы. Свое видео они также сняли под композицию Бенни Бенасси Satisfaction.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в сети появилось видео, на котором якобы матери «прославившихся» курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) представили свою версию клипа Бенни Бенасси — Satisfaction.