Прямой эфир

«Матери» ульяновских курсантов станцевали под Satisfaction

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В сети появилось видео, на котором якобы матери «прославившихся» курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) представили свою версию клипа Бенни Бенасси — Satisfaction.

Одна из героинь ролика объяснила, что таким образом они решили поддержать будущих летчиков. По мнению авторов видео, скандальный клип курсантов — это просто дурачество, за которое не следует наказывать.

«Мы решили поддержать ребят, чтобы их не наказывали. Это просто дурачество. Всем спасибо», —сказала женщина.

Напомним, после скандального клипа курсантов Ульяновского института гражданской авиации в интернете зародился целый флешмоб, участники которого выкладывают собственные пародии на песню Satisfaction. 

На фоне слухов об отчислении курсантов их поддержали учащиеся техникумов, молодые люди в футболках с надписями МЧСстудентки медицинского колледжа и будущие строители. Свою версию пародии представил Иван Ургант. Пользователи соцсетей вспомнили даже танцы девушек Армии обороны Израиля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Иван Ургант записал видеоклип в поддержку курсантов из Ульяновска
Появилось видео танца с конями в поддержку клипа курсантов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017