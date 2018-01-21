«Матери» ульяновских курсантов станцевали под Satisfaction

В сети появилось видео, на котором якобы матери «прославившихся» курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) представили свою версию клипа Бенни Бенасси — Satisfaction.

Одна из героинь ролика объяснила, что таким образом они решили поддержать будущих летчиков. По мнению авторов видео, скандальный клип курсантов — это просто дурачество, за которое не следует наказывать.

«Мы решили поддержать ребят, чтобы их не наказывали. Это просто дурачество. Всем спасибо», —сказала женщина.

Напомним, после скандального клипа курсантов Ульяновского института гражданской авиации в интернете зародился целый флешмоб, участники которого выкладывают собственные пародии на песню Satisfaction.

На фоне слухов об отчислении курсантов их поддержали учащиеся техникумов, молодые люди в футболках с надписями МЧС, студентки медицинского колледжа и будущие строители. Свою версию пародии представил Иван Ургант. Пользователи соцсетей вспомнили даже танцы девушек Армии обороны Израиля.