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Иван Ургант записал видеоклип в поддержку курсантов из Ульяновска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Телеведущий Иван Ургант записал видеоклип на песню Satisfaction в поддержку курсантов летного училища в Ульяновске.

В ролике актер вместе со своими коллегами по шоу танцуют в домашней одежде.

При этом место съемки видео, которое опубликовано в Instagram программы «Вечерний Ургант», помечено на карте Ульяновска.

 

#Satisfaction

Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) Янв 20, 2018 at 12:54 PST

Как писал портал iz.ru, курсанты Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) ранее выложили в сеть видеоролик-пародию на клип диджея Бенни Бенасси Satisfaction.

Росавиация назвала этот поступок безобразным и пригрозила студентам отчислением. Однако прокуратура не нашла в их действиях нарушений законодательства и постановила привлечь к ответственности педагогов «в связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса».

В защиту курсантов УИГА был даже запущен сбор подписей на портале Change.org.

После этой истории студенты по всей России и за ее пределами запустили флешмоб в поддержку молодых людей.

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