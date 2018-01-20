Девушки армии Израиля сняли свою версию «горячих» танцев в казарме

В соцсетях появился клип служащих в Армии обороны Израиля девушек, которые исполняют «горячие» танцы в казарме.

После скандального клипа курсантов Ульяновского института гражданской авиации в интернете зародился целый флешмоб, участники которого выкладывают собственные пародии на песню Benny Benassi — Satisfaction.

На фоне слухов об отчислении курсантов их поддержали учащиеся техникумов, молодые люди в футболках с надписями МЧС, студентки медицинского колледжа и будущие строители.