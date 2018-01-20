Будущие строители сняли ролик в поддержку ульяновских курсантов

В сети появился новый клип под песню Бенни Бенасси Satisfaction в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА).

Как сообщает РЕН ТВ, героями ролика стали студенты строительного колледжа, которые устроили в помещениях общежития танцы в трусах и касках.

Ранее в интернете появились кадры, на которых раздетые курсанты УИГА танцуют под песню Satisfaction в помещениях общежития. Росавиация назвала этот поступок безобразным и пригрозила им отчислением.

Пользователи сети и студенты запустили флешмоб в поддержку студентов, которым грозило отчисление. Их уже поддержали учащиеся техникумов, молодые люди в футболках с надписями МЧС и студентки медицинского колледжа.