Прямой эфир

Студенты сельхозтехникума поддержали курсантов летного училища своим клипом

0
Фото: снимок с экрана/ren.tv
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Студенты сельскохозяйственного техникума из села Рязаново Мелекесского района Ульяновской области сняли свою пародию на знаменитый клип Satisfaction итальянского диджея Бенни Бенасси, чтобы поддержать курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА).

Видеозапись, снятую в местной общаге, студенты выложили в социальную сеть «ВКонтакте».

На кадрах ролика студенты колледжа предстали в полуобнаженном виде. Многие из них скрыли свои лица под масками.

Напомним, что первую пародию на клип выложили курсанты УИГА. Росавиация назвала этот поступок безобразным и пригрозила им отчислением. Но общественность за молодых людей заступилась и создала петицию в их защиту.

Как выяснилось позже, видео студентов УИГА также было повторением снятого еще в 2013 году ролика солдат британской армии. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ролик ульяновских курсантов оказался пародией на клип британских военных
Ульяновских курсантов накажут за БДСМ-пародию на клип Satisfaction

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017