Студенты сельхозтехникума поддержали курсантов летного училища своим клипом

Студенты сельскохозяйственного техникума из села Рязаново Мелекесского района Ульяновской области сняли свою пародию на знаменитый клип Satisfaction итальянского диджея Бенни Бенасси, чтобы поддержать курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА).

Видеозапись, снятую в местной общаге, студенты выложили в социальную сеть «ВКонтакте».

На кадрах ролика студенты колледжа предстали в полуобнаженном виде. Многие из них скрыли свои лица под масками.

Напомним, что первую пародию на клип выложили курсанты УИГА. Росавиация назвала этот поступок безобразным и пригрозила им отчислением. Но общественность за молодых людей заступилась и создала петицию в их защиту.

Как выяснилось позже, видео студентов УИГА также было повторением снятого еще в 2013 году ролика солдат британской армии.