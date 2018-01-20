Появилось видео танца с конями в поддержку клипа курсантов

Ульяновский портал 73online.ru опубликовал еще одно видео в поддержку «танцующих курсантов» Ульяновского института гражданской авиации (УИГА).

Теперь полуобнаженными запечатлели себя некие «конники». К своему танцу они привлекли подшефных животных.

Напомним, 16 января в интернете появился видеоролик, снятый курсантами УИГА. На нем запечатлено, как студенты в полуобнаженном виде танцуют в фуражках под известный клип Satisfaction итальянского диджея Бенни Бенасси.

После скандального клипа в интернете зародился флешмоб: на фоне слухов об отчислении курсантов их поддержали учащиеся техникумов, молодые люди в футболках с надписями МЧС, студентки медицинского колледжа и будущие строители.

Свою версию представили даже женщины-военнослужащие израильской армии.