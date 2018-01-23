Калининградские курсанты сняли ролик с танцами под Satisfaction
Курсанты из Калининграда присоединились к танцевальному флешмобу и сняли видео под песню Бенни Бенасси Satisfaction.
Один из авторов ролика опубликовал видео в Instagram.
Видео пришло от@____bezdelnik____Калинингрд с нами смотри нас слушай насделай с нами @satisfaction__official Чат Телеграм ........................................................................... #satisfaction #satisfactionchallenge #challenge #сатисфекшн #ульяновскиекурсанты #россия #best #instagood #танцы #тренд #хайп #satisfactionofficial #Поддержка #флешмоб #vine #bestvideo #best ・・・ Снимались: @____bezdelnik____ @nikitka__seaman97 @krasnogorov.s @1sidorenko @smaga4 @kamikadzeeeee Снимал и редактировал : @otvratnyi Видео получилось коротким , потому что это Инстаграм . Моментов заснято гораздо больше, в минуту не уложились . Если видео наберёт 5000 просмотров ,выложим вторую часть , которая уже отснята . #satisfaction#challenge#KMFC#kaliningrad#39
Публикация от Challende Satisfaction (@satisfaction__official) Янв 23, 2018 at 5:31 PST
«Видео получилось коротким, потому что это Instagram. Моментов заснято гораздо больше, в минуту не уложились. Если видео наберет 5000 просмотров, выложим вторую часть, которая уже отснята», — говорится в подписи к записи.
Видеозаписи танцев под старый хит Бенни Бенасси начали активно появляться в интернете после разразившегося скандала с курсантами ульяновского летного института, которые устроили танцы в одних трусах.
В Росавиации назвали поступок будущих летчиков безобразным и заявили, что примут жесткие меры к руководству вуза и четырнадцати студентам первого курса.
После этого в поддержку курсантов сняли пародии на Satisfaction молодые люди в футболках с надписями МЧС, Иван Ургант, студентки медицинского училища, пенсионерки из Петербурга и многие другие.