Калининградские курсанты сняли ролик с танцами под Satisfaction

Курсанты из Калининграда присоединились к танцевальному флешмобу и сняли видео под песню Бенни Бенасси Satisfaction.

Один из авторов ролика опубликовал видео в Instagram.

«Видео получилось коротким, потому что это Instagram. Моментов заснято гораздо больше, в минуту не уложились. Если видео наберет 5000 просмотров, выложим вторую часть, которая уже отснята», — говорится в подписи к записи.

Видеозаписи танцев под старый хит Бенни Бенасси начали активно появляться в интернете после разразившегося скандала с курсантами ульяновского летного института, которые устроили танцы в одних трусах.

В Росавиации назвали поступок будущих летчиков безобразным и заявили, что примут жесткие меры к руководству вуза и четырнадцати студентам первого курса.

После этого в поддержку курсантов сняли пародии на Satisfaction молодые люди в футболках с надписями МЧС, Иван Ургант, студентки медицинского училища, пенсионерки из Петербурга и многие другие.