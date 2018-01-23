Котики из Петербурга поддержали курсантов ульяновского летного училища
Обитатели петербургского котокафе «Республика кошек» поддержали курсантов ульяновского летного училища, снявших ролик на песню Satisfaction. Об этом сообщил канал 78.ru.
Ролик появился на видеохостинге YouTube.
Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором курсанты УИГА танцуют под песню Satisfaction в общежитии училища. Росавиация раскритиковала поступок молодых людей и пригрозила им отчислением. Как выяснилось позже, видео студентов УИГА было повторением снятого еще в 2013 году ролика солдат британской армии.
Многие решили заступиться за курсантов и сняли пародии на данное видео. Свою версию выложили в Сеть студентки медицинского колледжа, студенты строительного училища, а также телеведущий Иван Ургант.