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Котики из Петербурга поддержали курсантов ульяновского летного училища

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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Обитатели петербургского котокафе «Республика кошек» поддержали курсантов ульяновского летного училища, снявших ролик на песню Satisfaction. Об этом сообщил канал 78.ru.

Ролик появился на видеохостинге YouTube.

Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором курсанты УИГА танцуют под песню Satisfaction в общежитии училища. Росавиация раскритиковала поступок молодых людей и пригрозила им отчислением. Как выяснилось позже, видео студентов УИГА было повторением снятого еще в 2013 году ролика солдат британской армии.

Многие решили заступиться за курсантов и сняли пародии на данное видео. Свою версию выложили в Сеть студентки медицинского колледжа, студенты строительного училища, а также телеведущий Иван Ургант.

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