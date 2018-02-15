Подозреваемый в стрельбе во Флориде приехал в школу на такси Uber

Подозреваемый в стрельбе в школе в американском городе Паркленд штата Флорида Николас Круз добрался до школы «Марджори Стоунмэн Дуглас», воспользовавшись сервисом такси Uber. Об этом в Twitter сообщает телеканал CBS.

По информации телеканала, в компании Uber подтвердили, что подозреваемого к учебному заведению незадолго до трагедии привез один из ее водителей, сообщает ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что суд американского штата Флорида оставил под арестом без возможности освобождения под залог устроившего стрельбу в школе Паркленда 19-летнего Николаса Круза.