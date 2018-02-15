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Трамп обратился к жителям США в связи со стрельбой во Флориде

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям 17 жертв стрельбы в школе города Паркленд (штат Флорида) и обратился к жителям Соединенных Штатов.

Он заявил, что намерен посетить Паркленд и встретиться с семьями погибших и пострадавших в результате случившегося, а также побеседовать с представителями местных властей.

Как передает «Интерфакс», президент США также распорядился приспустить американские государственные флаги в знак скорби по жертвам стрельбы и держать их в таком положении до понедельника. 

Как сообщал портал iz.ru, стрельбу в школе города Паркленд предположительно открыл бывший ученик этого образовательного учреждения 19-летний Николас Круз. Он задержан полицией. 

Подробная информация о стрельбе, в результате которой 17 человек погибли и десятки получили ранения, доступна в сюжете портала iz.ru. 

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