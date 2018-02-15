Смертельный звонок

В среду, 14 февраля, бывший ученик открыл стрельбу в школе в американском штате Флорида. Полиция штата сообщила о 17 погибших, еще около 14 человек пострадали. Некоторые из них находятся в критическом состоянии. Портал iz.ru собрал всё, что известно о произошедшем на данный момент.

Стрельба с дымовыми шашками

Трагедия произошла в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд около 15:00 по местному времени (23:00 мск) в среду, 14 февраля. Перед этим в здании школы сработала пожарная сигнализация: как сообщает CBS, стрелявший, бывший ученик этой школы Николас де Джизус Круз, включил ее специально. Он также принес с собой дымовые шашки, чтобы вызвать панику и создать давку.

Как рассказал изданию один из школьников, ранее во вторник в школе действительно проходила противопожарная подготовка, поэтому после того, как сработала сирена, все направились к выходу — и уже по пути услышали выстрелы.

shooting1 Здание школы Marjory Stoneman Douglas Фото: Global Look Press/ZUMA/John Mccall

Жертвами стрельбы стали 17 человек. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил Скотт Израэль, шериф округа Броуард, где располагается учебное заведение. По его данным, 12 из них были убиты в здании школы, еще трое погибли недалеко от школы и двое скончались в больнице.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших, известно, что пять из них находятся в критическом состоянии. Среди раненых есть сын заместителя местного шерифа, эту информацию шериф подтвердил журналистам.

Соболезнования родным и близким погибших выразил президент США Дональд Трамп, отметив, что «ни один ребенок и ни один учитель не должны чувствовать себя в опасности в американской школе».

Кто стрелял?

Стрельбу устроил 19-летний Николас де Джизус Круз. Незадолго до этого он был исключен из школы за нарушения дисциплины. По данным Miami Herald, подросток стрелял из полуавтоматической винтовки AR-15, с собой у него было несколько обойм.

shooting3 Полиция задержала стрелка Фото: REUTERS/WSVN

После этого он попытался покинуть территорию учебного заведения, но полицейские обнаружили его и взяли под стражу. Полиция уже изучила социальные сети стрелка и нашла там «тревожащее» содержание: Круз регулярно выкладывал фотографии огнестрельного и холодного оружия и позировал с ним.

2018-02-14T211401Z_389631338_RC12C0C22850_RTRMADP_3_FLORIDA-SHOOTING 14 февраля неизвестный открыл стрельбу в одной из школ в американском штате Флорида Фото: REUTERS 2018-02-14T212715Z_2141565502_RC1115E75A00_RTRMADP_3_FLORIDA-SHOOTING По предварительной информации, стрелком является один из учеников школы Фото: REUTERS 2018-02-14T213538Z_1387651968_RC127E6A9210_RTRMADP_3_FLORIDA-SHOOTING По сообщению местных СМИ, в результате стрельбы в учебном заведении в городе Паркленд (штат Флорида) погибли семь человек Фото: REUTERS 2018-02-14T213737Z_1495291225_RC17B9C3D000_RTRMADP_3_FLORIDA-SHOOTING На месте происшествия работают медики, пострадавших на носилках помещают в машины скорой помощи Фото: REUTERS 2018-02-14T214119Z_266594179_RC1BE4178040_RTRMADP_3_FLORIDA-SHOOTING По официальным данным, в результате стрельбы пострадали несколько десятков учеников. Начато расследование инцидента Фото: REUTERS 2018-02-14T214121Z_1691447644_RC19A0E2C7E0_RTRMADP_3_FLORIDA-SHOOTING Сотрудники правоохранительных органов штата задержали злоумышленника Фото: REUTERS TASS_25292674 Как сообщил сенатор штата Билл Нельсон, стрелок включил пожарную тревогу в школе во Флориде, чтобы выманить учеников из классов в холл. Кроме этого, на молодом человеке был надет противогаз. Также при нем были обнаружены дымовые шашки Фото: TASS/Zuma/Mike Stocker TASS_25289672 Сотрудники американского спецназа эвакуировали подростков из школы, где произошла стрельба Фото: TASS/Orit Ben-Ezzer TASS_25292673 По последним данным, в результате нападения погибли 17 человек, несколько десятков учеников пострадали. Злоумышленник задержан сотрудниками полиции Фото: TASS/Orit Ben-Ezzer TASS_25289791 Состояние пятерых госпитализированных подростков медики оценивают как критическое Фото: TASS/Orit Ben-Ezzer

Как сообщает телекомпания CNN, Круз рос сиротой — 12 лет назад от болезни скончался его отец, а в 2017 году от воспаления легких умерла его приемная мать. Двоюродный брат молодого человека сообщил журналистам, что тот всегда заботился о себе сам.

«Он был готов к этому»

Телеканал Fox утверждает, что ученики школы опасались возможного нападения, один из них даже заявил, что «все предсказывали его». По информации телеканала, Круз был исключен из школы в 2017 году за драку.

Еще один из учеников отметил, что стрелявший хорошо знал план школы, поэтому спланировать нападение для него не составило труда.

«Он бывал с нами во время пожарных тревог, он был готов к этому», — рассказал он журналистам.

shooting2 Эвакуация пострадавших Фото: Global Look Press/ZUMA/John Mccall

Еще один учащийся отметил, что Круз часто жаловался на то, что «устал от того, что его все задирают, а учителя ничего не делают».

Учитель математики Джим Гард рассказал Miami Herald, что администрация школы предупреждала учителей о том, что Круз угрожал другим подросткам. В прошлом году администрация в целях безопасности запретила пускать его на территорию учебного заведения с рюкзаком за плечами.

Как отмечает телеканал CNN, подросток приобрел оружие в 2017 году и благополучно прошел все необходимые официальные проверки.

Занятия в школе Marjory Stoneman Douglas, где произошла стрельба, были отменены до конца недели.

Сейчас полиция проводит обыски в доме, где проживал Круз, а также в одном из местных кемпингов. ФБР создало специальный сайт, на который можно загрузить любые фотографии и видео, имеющие отношение к стрельбе. Шериф просит жителей предоставить любую имеющуюся у них информацию.

shooting4 Полиция выводит людей из школы Фото: Global Look Press/ZUMA/Mike Stocker

Николас де Джизус Круз в четверг, 15 февраля, должен будет предстать перед судом округа Броуард штата Флорида. В самом штате вплоть до понедельника все флаги будут оставаться приспущенными.