Смертельный звонок
В среду, 14 февраля, бывший ученик открыл стрельбу в школе в американском штате Флорида. Полиция штата сообщила о 17 погибших, еще около 14 человек пострадали. Некоторые из них находятся в критическом состоянии. Портал iz.ru собрал всё, что известно о произошедшем на данный момент.
Стрельба с дымовыми шашками
Трагедия произошла в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд около 15:00 по местному времени (23:00 мск) в среду, 14 февраля. Перед этим в здании школы сработала пожарная сигнализация: как сообщает CBS, стрелявший, бывший ученик этой школы Николас де Джизус Круз, включил ее специально. Он также принес с собой дымовые шашки, чтобы вызвать панику и создать давку.
Как рассказал изданию один из школьников, ранее во вторник в школе действительно проходила противопожарная подготовка, поэтому после того, как сработала сирена, все направились к выходу — и уже по пути услышали выстрелы.
Здание школы Marjory Stoneman Douglas
Жертвами стрельбы стали 17 человек. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил Скотт Израэль, шериф округа Броуард, где располагается учебное заведение. По его данным, 12 из них были убиты в здании школы, еще трое погибли недалеко от школы и двое скончались в больнице.
Ранее сообщалось о 14 пострадавших, известно, что пять из них находятся в критическом состоянии. Среди раненых есть сын заместителя местного шерифа, эту информацию шериф подтвердил журналистам.
Соболезнования родным и близким погибших выразил президент США Дональд Трамп, отметив, что «ни один ребенок и ни один учитель не должны чувствовать себя в опасности в американской школе».
Кто стрелял?
Стрельбу устроил 19-летний Николас де Джизус Круз. Незадолго до этого он был исключен из школы за нарушения дисциплины. По данным Miami Herald, подросток стрелял из полуавтоматической винтовки AR-15, с собой у него было несколько обойм.
Полиция задержала стрелка
После этого он попытался покинуть территорию учебного заведения, но полицейские обнаружили его и взяли под стражу. Полиция уже изучила социальные сети стрелка и нашла там «тревожащее» содержание: Круз регулярно выкладывал фотографии огнестрельного и холодного оружия и позировал с ним.
Как сообщает телекомпания CNN, Круз рос сиротой — 12 лет назад от болезни скончался его отец, а в 2017 году от воспаления легких умерла его приемная мать. Двоюродный брат молодого человека сообщил журналистам, что тот всегда заботился о себе сам.
«Он был готов к этому»
Телеканал Fox утверждает, что ученики школы опасались возможного нападения, один из них даже заявил, что «все предсказывали его». По информации телеканала, Круз был исключен из школы в 2017 году за драку.
Еще один из учеников отметил, что стрелявший хорошо знал план школы, поэтому спланировать нападение для него не составило труда.
«Он бывал с нами во время пожарных тревог, он был готов к этому», — рассказал он журналистам.
Эвакуация пострадавших
Еще один учащийся отметил, что Круз часто жаловался на то, что «устал от того, что его все задирают, а учителя ничего не делают».
Учитель математики Джим Гард рассказал Miami Herald, что администрация школы предупреждала учителей о том, что Круз угрожал другим подросткам. В прошлом году администрация в целях безопасности запретила пускать его на территорию учебного заведения с рюкзаком за плечами.
Как отмечает телеканал CNN, подросток приобрел оружие в 2017 году и благополучно прошел все необходимые официальные проверки.
Занятия в школе Marjory Stoneman Douglas, где произошла стрельба, были отменены до конца недели.
Сейчас полиция проводит обыски в доме, где проживал Круз, а также в одном из местных кемпингов. ФБР создало специальный сайт, на который можно загрузить любые фотографии и видео, имеющие отношение к стрельбе. Шериф просит жителей предоставить любую имеющуюся у них информацию.
Полиция выводит людей из школы
Николас де Джизус Круз в четверг, 15 февраля, должен будет предстать перед судом округа Броуард штата Флорида. В самом штате вплоть до понедельника все флаги будут оставаться приспущенными.