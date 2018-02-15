Суд над флоридским стрелком пройдет в четверг

Николас Круз, устроивший стрельбу в школе флоридского города Паркленд, предстанет перед судом в четверг, 15 февраля. С таким заявлением выступили адвокаты.

В настоящий момент проводится расследование. В частности, правоохранители проводят обыски в доме, где проживал подозреваемый. Кроме того, выясняется, какие сайты посещал молодой человек.

В полиции отметили, что на компьютере Круза были обнаружены фотографии различных образцов оружия, что говорит о его склонности к насилию, передает «Интерфакс».

Известно, что молодой человек приобрел винтовку AR-15, из которой стрелял в школе, в 2017 году. При этом он прошел все необходимые проверки.

Как писал портал iz.ru, жертвами стрельбы в школе Паркленда стали десять человек. Еще 19 получили ранения, причем пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.