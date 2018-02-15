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Стрелок в школе во Флориде включил тревогу, чтобы выманить людей

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Фото: REUTERS
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Открывший огонь в школе во Флориде включил пожарную тревогу, чтобы выманить учеников из классов в холл. Кроме этого, на стрелке был противогаз. Также при нем были обнаружены дымовые шашки, сообщил сенатор Билл Нельсон.

«Он был в противогазе и имел при себе дымовые гранаты. Он включил сигнал пожарной тревоги, чтобы дети вышли в коридор и у него была возможность расстреливать людей в толпе», — приводит «РИА Новости» слова сенатора-демократа от Флориды.

Нельсон отметил, что после этого «началась бойня».

Напомним, в среду в школе в городе Паркленд в штате Флорида произошла стрельба. По последним данным, в результате атаки стрелка погибли 17 человек, несколько десятков учеников пострадали. Нападавший задержан, его допрашивает полиция.

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