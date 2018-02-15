Полиция сообщила о 17 жертвах стрелка в школе Паркленда

По меньшей мере 17 человек погибли в результате стрельбы в одной из школ города Паркленд в штате Флорида. Об этом заявил шериф округа Бровард, где произошел инцидент, Скотт Исраэл.

«Мне жаль сообщить, что погибли 17 человек», — сказал шериф. Он уточнил, что 12 человек были убиты непосредственно в здании школы, трое скончались на улице, еще двое — в больнице.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник полиции, задержан подозреваемый — подросток Николас Круз. По данным СМИ, он учился в той же школе, в прошлом он уже угрожал своим одноклассникам.

Перестрелка произошла в среду, 14 февраля, в одной из школ города Паркленд. В результате ЧП пострадали около 50 человек. Нападавший был задержан, он находится в больнице. Расследованием инцидента занимается отделение ФБР.