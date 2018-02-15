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Число жертв стрельбы в школе во Флориде возросло до семи человек

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Фото: REUTERS
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В результате стрельбы в школе в городе Паркленд в американском штате Флорида погибли семь человек, сообщили местные СМИ. Полиция подтвердила, что пострадали 14 человек.

Об этом сообщили местные телеканалы со ссылкой на полицию.

Между тем представитель местных властей Роберт Ранси сообщил, что стрельбу в школе устроил ее бывший ученик, передает ТАСС.

«Это бывший ученик, я не знаю его имени», — сказал он, уточнив, что в результате инцидента погибли несколько человек.

Ранси также заявил, что у полиции и властей нет оснований считать, что у стрелка были сообщники.

Офис шерифа округа Броуард сообщил о том, что в больницы были доставлены 14 раненых, однако их число может вырасти — раненых продолжают доставлять в больницы.

Напомним, ранее сообщалось о задержании устроившего стрельбу во Флориде. Также власти заявляли об одном погибшем и порядка 50 раненых.

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