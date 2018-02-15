Число жертв стрельбы в школе во Флориде возросло до семи человек

В результате стрельбы в школе в городе Паркленд в американском штате Флорида погибли семь человек, сообщили местные СМИ. Полиция подтвердила, что пострадали 14 человек.

Об этом сообщили местные телеканалы со ссылкой на полицию.

BREAKING UPDATE: At least 7 students killed and multiple others injured after a gunman opens fire inside Parkland High School in Florida, the gunman was arrested by police officers. — News_Executive (@News_Executive) February 14, 2018

Между тем представитель местных властей Роберт Ранси сообщил, что стрельбу в школе устроил ее бывший ученик, передает ТАСС.

«Это бывший ученик, я не знаю его имени», — сказал он, уточнив, что в результате инцидента погибли несколько человек.

Ранси также заявил, что у полиции и властей нет оснований считать, что у стрелка были сообщники.

Офис шерифа округа Броуард сообщил о том, что в больницы были доставлены 14 раненых, однако их число может вырасти — раненых продолжают доставлять в больницы.

Напомним, ранее сообщалось о задержании устроившего стрельбу во Флориде. Также власти заявляли об одном погибшем и порядка 50 раненых.