В результате стрельбы в школе во Флориде погиб один человек

В результате инцидента со стрельбой в школе во Флориде погиб один человек, сообщили СМИ со ссылкой на главу пожарного управления города Паркленд.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как сообщил аппарат шерифа округа Броуард (штат Флорида), началось расследование инцидента со стрельбой в школе «Стоунмен Дуглас» в городе Паркленд.

«К настоящему моменту известно о том, что, по словам помощников шерифа, в школе «Стоунмен Дуглас» раздались выстрелы», — говорится в сообщении. Там также отмечается, что есть сообщения о пострадавших, сообщает ТАСС.