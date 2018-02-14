Трамп проинформирован о стрельбе в школе во Флориде

Президент США Дональд Трамп проинформирован о происшествии в школе в городе Паркленд, штат Флорида, где неизвестные открыли стрельбу.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Белого дома Линдси Уолтерс. Также она отметила, что правительство следит за ситуацией.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в одной из школ в штате Флорида неизвестные открыли стрельбу. На данный момент СМИ сообщают о 20 пострадавших.

Сообщается также, что правоохранительные органы проводят операцию в районе школы. На месте происшествия работают медики, которые помещают пострадавших в машины скорой медицинской помощи.